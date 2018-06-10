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В США создали самый мощный суперкомпьютер в мире
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В США создали самый мощный суперкомпьютер в мире 

Sputnik Абхазия 35 минут назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Национальная лаборатория Ок-Ридж в США объявила о запуске суперкомпьютера Summit мощностью в 200 петафлопсов, сообщает РИА Новости.
Этот суперкомпьютер более чем в два раза обогнал по мощности китайский Sunway TaihuLight.
Производительность американской машины составляет до 200 петафлопс, то есть до 200 миллионов миллиардов операций в секунду.
Новый суперкомпьютер, в частности, поможет ученым найти возможные связи между генами и раковыми заболеваниями, а также возникновением зависимостей от наркотических веществ. Компьютер также будут использовать для климатического моделирования, увеличив тем самым эффективность прогноза погоды.
Как отмечают СМИ, суперкомпьютеры используются как для исследований, так и для разработки новых вооружений.
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