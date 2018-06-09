Пентагон заказал Boeing 18 истребителей на почти 900 млн долларов

Американская компания Boeing выиграла конкурс на поставку 18 истребителей F-18 для военно–морских сил США , сообщили в пресс–службе Пентагона.

Как ожидается, работы по строительству истребителей будут завершены в 2020 году.

Накануне сообщалось, что военно–воздушные силы США решили приостановить полеты стратегических бомбардировщиков В-1B Lancer после того, как были обнаружены проблемы с катапультированием.

В последнее время все чаще сообщается об авиапроисшествиях в американских ВВС. Так, в январе два человека стали жертвами крушения американского военного вертолета AH-64 Apache в Калифорнии. В апреле погиб пилот самолета F-16, потерпевшего крушение в районе авиабазы Неллис, в том же месяце два человека погибли при крушении вертолета АН-64E Apache в штате Кентукки. Кроме того, две крупные аварии произошли с военным вертолетом CH-53E — самой крупной винтокрылой машиной в ВС США.

Пентагон признал, что такая статистика «является ненормальной». Американские военные эксперты забили тревогу из–за опасности, в которой оказались американские летчики, совершающие полеты на устаревших боевых самолетах.