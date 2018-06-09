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Пентагон заказал Boeing 18 истребителей на почти 900 млн долларов
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Пентагон заказал Boeing 18 истребителей на почти 900 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американская компания Boeing выиграла конкурс на поставку 18 истребителей F-18 для военно–морских сил США, сообщили в пресс–службе Пентагона.
В сообщении министерства обороны США говорится, что на поставку 15 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E и трех истребителей F/A-18 выделено 862 млн 249 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
Как ожидается, работы по строительству истребителей будут завершены в 2020 году.
Накануне сообщалось, что военно–воздушные силы США решили приостановить полеты стратегических бомбардировщиков В-1B Lancer после того, как были обнаружены проблемы с катапультированием.
В последнее время все чаще сообщается об авиапроисшествиях в американских ВВС. Так, в январе два человека стали жертвами крушения американского военного вертолета AH-64 Apache в Калифорнии. В апреле погиб пилот самолета F-16, потерпевшего крушение в районе авиабазы Неллис, в том же месяце два человека погибли при крушении вертолета АН-64E Apache в штате Кентукки. Кроме того, две крупные аварии произошли с военным вертолетом CH-53E — самой крупной винтокрылой машиной в ВС США.
Пентагон признал, что такая статистика «является ненормальной». Американские военные эксперты забили тревогу из–за опасности, в которой оказались американские летчики, совершающие полеты на устаревших боевых самолетах.
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