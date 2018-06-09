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Посадивший самолет с разбитым стеклом китайский пилот признан героем
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Посадивший самолет с разбитым стеклом китайский пилот признан героем 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чэнду, 9 июня /Синьхуа/ — Пилоту «Сычуаньских авиалиний» Лю Чуаньцзяню, благополучно посадившему самолет с разбитым в кабине стеклом, в пятницу было присуждено звание «командира воздушного судна — героя гражданской авиации Китая», «героическим» также назван экипаж аварийного самолета.
Лю Чуаньцзянь также получил вознаграждение от Управления гражданской авиации Китая и провинции Сычуань в размере 5 млн юаней /780 тыс. долл. США/, а члены экипажа ВС получили от 1 до 2 млн юаней.
14 мая самолет «Сычуаньских авиалиний», выполнявший рейс 3U8633 Чунцин — Лхаса, совершил экстренную посадку в Чэнду из-за разбившегося в кабине пилотов стекла.
На борту самолета находились 119 пассажиров, благодаря профессиональным действиям командира воздушного судна и экипажа никто из них не пострадал. -0-
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