Посадивший самолет с разбитым стеклом китайский пилот признан героем

Чэнду , 9 июня / Синьхуа / — Пилоту «Сычуаньских авиалиний» Лю Чуаньцзяню, благополучно посадившему самолет с разбитым в кабине стеклом, в пятницу было присуждено звание «командира воздушного судна — героя гражданской авиации Китая », «героическим» также назван экипаж аварийного самолета.

Лю Чуаньцзянь также получил вознаграждение от Управления гражданской авиации Китая и провинции Сычуань в размере 5 млн юаней /780 тыс. долл. США /, а члены экипажа ВС получили от 1 до 2 млн юаней.

14 мая самолет «Сычуаньских авиалиний», выполнявший рейс 3U8633 Чунцин — Лхаса, совершил экстренную посадку в Чэнду из-за разбившегося в кабине пилотов стекла.

На борту самолета находились 119 пассажиров, благодаря профессиональным действиям командира воздушного судна и экипажа никто из них не пострадал. -0-