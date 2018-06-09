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Росгеология исследует запасы золота на курильском острове Шумшу
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Росгеология исследует запасы золота на курильском острове Шумшу 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июн — РИА Новости. Росгеология приступит в третьем квартале 2018 года к поискам золота на курильском острове Шумшу, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
"Сахалинские геологи будут исследовать территорию площадью 82 квадратных километра в течение трех лет и завершат работы до конца 2020 года. За это время они пройдут около 200 километров поисковых маршрутов", — говорится в сообщении.
Геологи проведут также геохимические поиски по вторичным ореолам рассеивания, выполнят ряд геофизических исследований и комплекс горных работ, включающий механизированную и ручную проходку канав, добавили в Росгеологии.
Общим итогом трехлетних исследований должна стать локализация рудогенных аномалий со вскрытием рудных тел и оценкой их параметров и качества. Кроме этого, геологам предстоит дать предварительную оценку потенциальной промышленной ценности золоторудной минерализации Кошкинской площади в северной части Шумшу с прогнозными ресурсами золота по категории Р2, отметили в ведомстве.
Работы проводятся за счет федерального бюджета в рамках контракта, заключенного между холдингом и департаментом по недропользованию по ДФО, заключается в сообщении.
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