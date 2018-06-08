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США одобрили экстрадицию в Панаму бывшего президента Мартинелли
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США одобрили экстрадицию в Панаму бывшего президента Мартинелли 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 8 июн — РИА Новости. Госдепартамент США одобрил экстрадицию в Панаму бывшего президента этой страны Рикардо Мартинелли, сообщил в пятницу его адвокат Сидней Ситтон.
Ситтон отметил, что документ о передаче Мартинелли панамским судебным органам уже подписан госдепом.
Еще в сентябре 2017 года суд в Майами разрешил экстрадировать из США экс-президента Панамы, который на родине обвиняется в политическом шпионаже и коррупции. В конце мая того года Мартинелли был объявлен в международный розыск Интерполом, а в июне задержан на территории США.
Мартинелли, возглавлявший Панаму в 2009-2014 годах, обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны. Его также подозревают в нелегальной торговле панамскими визами, которые могли принести Мартинелли вместе с подельниками до 100 миллионов долларов. По совокупности обвинений ему грозит наказание до 21 года тюрьмы.
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