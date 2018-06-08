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Reuters: Канада по-прежнему выступает против возвращения России в G8
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Reuters: Канада по-прежнему выступает против возвращения России в G8
ТАСС
8 июня 2018
Комментарии
ТАСС
, 8 июня.
Канада
не изменила свою точку зрения и продолжает выступать против возобновления членства
России
в G8. Об этом в пятницу заявил представитель канадского премьер-министра, передает
агентство Reuters
.
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