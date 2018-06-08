Reuters: Канада по-прежнему выступает против возвращения России в G8 

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Мэй призвала ЕС пропорционально ответить на введение США пошлин на металлы

Мэй призвала Трампа и европейских лидеров избежать торговой войны

Психологи помогут волонтерам в Ростове-на-Дону во время ЧМ