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Reuters: Канада по-прежнему выступает против возвращения России в G8
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Reuters: Канада по-прежнему выступает против возвращения России в G8 

ТАСС 8 июня 2018
ТАСС, 8 июня. Канада не изменила свою точку зрения и продолжает выступать против возобновления членства России в G8. Об этом в пятницу заявил представитель канадского премьер-министра, передает агентство Reuters.
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