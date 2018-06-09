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В ЮВАО построят жилой комплекс с детским садом
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В ЮВАО построят жилой комплекс с детским садом 

Управа района Кузьминки 6 часов назад
Фото: Управа района Кузьминки
Проект жилого комплекса, который будет построен в ЮВАО, был согласован в Москомэкспертизе. Как сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы, ЖК будет состоять из трех жилых домов, подземной стоянки и детского сада на 50 мест. Комплекс будет построен в районе Марьино.
В детском саду будут организованы три группы для детей младшего, среднего и старшего возраста.
«Здесь обустроят музыкальный и физкультурные залы, помещения для кружковых занятий, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок», — говорится в сообщении.
Подземная парковкабудет двухуровневой, также для удобства жителей комплекса запланированы наземные парковки на территории ЖК и, расположенном неподалеку, народном гараже.
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