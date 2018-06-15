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Меган Маркл вынудили отказаться от любимого блюда
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Меган Маркл вынудили отказаться от любимого блюда 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Меган Маркл как новому члену британской королевской семьи придется отказаться от любимых блюд из морепродуктов. Об этом сообщило издание The Sun.
По традиции члены королевской семьи соблюдают строгую диету. Дворецкий Грант Харролд не раз признавался, что они не едят морепродукты, чтобы не отравиться. «Мы не хотим, чтобы представитель королевской фамилии серьезно отравился, особенно если он или она находится в заграничной поездке», — добавил он. К тому же, согласно распоряжению принца Уэльского Чарльза, королевские повара не подают фуа-гра, так как он считает способ изготовления блюда неэтичным.
Ранее Меган Маркл заявляла в интервью изданию The New Potato, что в ее идеальное меню на ужин вошли бы морепродукты: «Это был бы неторопливый ужин с морепродуктами и макаронами, а также коктейлем негрони на основе джина и вермута».
Помимо гастрономических ограничений, Маркл должна будет пристально следить за гардеробом: крепить к краям платьев и юбок грузики, чтобы их не поднял ветер, не носить шляпы после шести вечера, избегать яркого лака для ногтей и меха, а также во всех поездках иметь с собой черный наряд на случай, если кто-то из членов королевской семьи умрет. Также ей запрещено голосовать, давать автографы и шумно проявлять эмоции на публике, делать селфи, играть в «Монополию» и ложиться спать раньше королевы.
Овладеть всеми нюансами Маркл помогает личная помощница королевы Саманта Коэн. Ранее сообщалось, что Елизавета II настояла на том, чтобы новоиспеченная герцогиня прошла полугодовой курс королевского этикета.
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