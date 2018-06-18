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Меган Маркл снова ошиблась
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Меган Маркл снова ошиблась 

Вечерняя Москва 18 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Любовь к туфлям на высоком каблуке сыграла с герцогиней злую шутку.
Новоиспеченная герцогиня Суссекская Меган Маркл едва не попала в неприятную ситуацию — чуть не упала на свадебной церемонии племянницы принцессы Дианы. Вовремя на помощь пришел супруг, принц Гарри, крепко схвативший жену за руку.
Инцидент произошел во время спуска членов королевской семьи к церкви. Подвели герцогиню туфли на высоком каблуке — в них по траве спускаться оказалось не очень-то неудобно. Меган подвернула ногу, но падения не произошло.
Королевский шаблон
Для такого мероприятия Меган выбрала светлое платье с цветочным принтом, а на голове ее красуется белая шляпка. Платье, по мнению стилиста Юлии Тюревой, не очень-то подходит герцогине с таким ярким и энергичным характером.
— Она — человек, из которого хлещет энергия, — рассказала стилист. — Такая одежда не соответствует ее внутреннему состоянию, она сковывает ее. Видно, что ей не комфортно в таком платье.
Юлия Тюрева подмечает — с тех пор, как Меган стала членом королевской семьи, ее стиль сильно изменился. Раньше девушка одевалась соответствующе своему темпераменту — ярко, она знала о своих достоинствах и подчеркивала их. А сейчас ее «подгоняют» под королевский дресс-код — все скромно, сдержано и не по возрасту.
И они туда же  Туфли на высоком каблуке, к слову, неоднократно подводили самых красивых и знаменитых. На различных мероприятиях и премиях в разные годы падения случались с Мадонной, Дженнифер Лоуренс (которая упала прямо на церемонии вручения премии «Оскар», поднимаясь за заветной статуэткой) и многими другими звездами.
Падения на подиуме сопровождали даже Наоми Кэмпбелл, которая не единожды собирала туфли с подиума, не сумев удержаться на ногах.
А рекордсменом по числу падений называют Леди Гага. Туфли на высокой платформе подводили певицу на красных дорожках, приемах и выступлениях. Правда девушка не справляется не только с туфлями — пару лет назад на концерте она упала с рояля.
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