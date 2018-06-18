Меган Маркл снова ошиблась

Любовь к туфлям на высоком каблуке сыграла с герцогиней злую шутку.

Новоиспеченная герцогиня Суссекская Меган Маркл едва не попала в неприятную ситуацию — чуть не упала на свадебной церемонии племянницы принцессы Дианы. Вовремя на помощь пришел супруг, принц Гарри , крепко схвативший жену за руку.

Инцидент произошел во время спуска членов королевской семьи к церкви. Подвели герцогиню туфли на высоком каблуке — в них по траве спускаться оказалось не очень-то неудобно. Меган подвернула ногу, но падения не произошло.

Королевский шаблон

Для такого мероприятия Меган выбрала светлое платье с цветочным принтом, а на голове ее красуется белая шляпка. Платье, по мнению стилиста Юлии Тюревой, не очень-то подходит герцогине с таким ярким и энергичным характером.

— Она — человек, из которого хлещет энергия, — рассказала стилист. — Такая одежда не соответствует ее внутреннему состоянию, она сковывает ее. Видно, что ей не комфортно в таком платье.

Юлия Тюрева подмечает — с тех пор, как Меган стала членом королевской семьи, ее стиль сильно изменился. Раньше девушка одевалась соответствующе своему темпераменту — ярко, она знала о своих достоинствах и подчеркивала их. А сейчас ее «подгоняют» под королевский дресс-код — все скромно, сдержано и не по возрасту.

И они туда же Туфли на высоком каблуке, к слову, неоднократно подводили самых красивых и знаменитых. На различных мероприятиях и премиях в разные годы падения случались с Мадонной Дженнифер Лоуренс (которая упала прямо на церемонии вручения премии «Оскар», поднимаясь за заветной статуэткой) и многими другими звездами.

Падения на подиуме сопровождали даже Наоми Кэмпбелл , которая не единожды собирала туфли с подиума, не сумев удержаться на ногах.