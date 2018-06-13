Меган Маркл нарушила дресс-код на глазах у королевы

А вот и первый модный провал!

Модный конфуз случился во время посещения ежегодной церемонии выноса знамени перед строем Trooping the Colour, который, по традиции, с балкона Букингемского дворца наблюдают все члены королевской семьи.

Меган Маркл, которая меньше месяца назад стала частью самой известной монаршей семьи в мире, надела на торжественную церемонию нежно-розовое платье. Его создала венесуэльский дизайнер Каролиной Эррерой. Наряд выгодно подчеркивал прекрасные плечи герцогини Сассекской. Однако, согласно правилам королевского этикета, женщинам запрещено публично появляться в одежде с оголенными плечами.

Отметим, что другие дамы, в том числе герцогини Кэтрин и Камилла, а также, разумеется, сама королева, не нарушили ни одного правила дресс-кода. Однако и на промашку Маркл никто публично внимания не обратил, иначе это было бы еще большим преступлением этикета. Все стояли и улыбались как ни в чем не бывало. А принц Гарри трогательно поддерживал супругу, время от времени шепча ей что-то на ушко — скорее всего, объясняя премудрости происходящего, ведь такое шикарное действо да с Елизаветой Второй на одном балконе Меган смотрела впервые.

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