Меган Маркл изменилась ради королевы

Ставшая женой принца Гарри бывшая актриса Меган Маркл начала носить одежду пастельных тонов, сообщает Independent.

По словам королевских инсайдеров, герцогиня Сассекская сменила любимые черный и темно-синий цвета на кремовый и бледно-розовый из уважения к королеве Елизавете II

«Меган стала одеваться иначе. У нее был классический, но грубоватый стиль, — прокомментировала ведущая британского канала Sky Лиззи Зита, — Сейчас она носит нейтральные цвета. Это правильный выбор: так она не затмит королеву, которая любит яркие костюмы и шляпки в тон, чтобы люди сразу ее замечали». Зита добавила, что в будущем у Маркл еще будет возможность продемонстрировать свой собственный стиль во время неофициальных событий.

В июне жена принца Гарри пришла на парад Trooping of the Colour в неподобающем виде. Согласно правилам королевского этикета, женщины не имеют права появляться на публике в одежде с открытыми плечами. Однако герцогиня Сассекская надела нежно-розовый костюм с вырезом лодочкой, изготовленный дизайнером Каролиной Эррерой.