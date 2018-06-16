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Кейт Миддлтон удивила платьем в деревенском стиле
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Кейт Миддлтон удивила платьем в деревенском стиле 

WDay.ru 16 июня 2018
Фото: WDay.ru
Герцогиня примерила необычное для себя платье — очень простое и нежное.
Королевские особы умеют удивлять! От герцогинь мы привыкли ждать роскоши, но не тут-то было — Кейт Миддлтон вышла в свет в самом простом, но стильном платье в деревенском стиле. Нежный образ дополнили пастельная сумка и босоножки на танкетке. Ну и конечно же восхитительная улыбка Кейт.
В ближайшее время публике придется довольствоваться только новоиспеченной королевской особой — Меган Маркл. Кейт же официально объявила, что ушла в декретный отпуск, и полгода не будет появляться на официальных мероприятиях. Так что герцогиня запросто может себе позволить простые платья!
Правда, одно шикарное платье Кейт нас все-таки ждет, ведь летом запланированы крестины ее сына Луиса Кембриджского. Формально это мероприятие считается не официальным, а семейным, так что своего решения Кейт не изменит.
А вот Меган Маркл недавно неприятно удивила, нарушив строгий дресс-код прямо на глазах у королевы. Жена принца Гарри пришла на ее день рождения в довольно откровенном для такого события платье (смотри по ссылке).
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