Аутфит за полмиллиона: Меган Маркл выбрала эффектный наряд для дебюта на королевских скачках

Британские СМИ снова обсуждают стиль новоиспеченной супруги принца Гарри

Актрисе Меган Маркл не впервой оказываться в центре внимания из-за нарядов, которые она выбирает для выходов в свет. На этот раз новоиспеченная супруга принца Гарри дебютировала на королевских скачках Royal Ascot в весьма скромном, по ее меркам, наряде.

Закрытое платье Givenchy, шляпка Philip Treacy, серьги Birks, а также туфли и клатч обошлись Меган как минимум в полмиллиона рублей, сообщают британские СМИ.

Это намного скромнее, чем платья для помолвочной фотосессии (с точки зрения финансов) и первого выхода в свет с королевой (с точки зрения дресс-кода).

А вам нравится этот аутфит?

Фото: globallookpress