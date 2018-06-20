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Аутфит за полмиллиона: Меган Маркл выбрала эффектный наряд для дебюта на королевских скачках
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Аутфит за полмиллиона: Меган Маркл выбрала эффектный наряд для дебюта на королевских скачках 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Британские СМИ снова обсуждают стиль новоиспеченной супруги принца Гарри.
Актрисе Меган Маркл не впервой оказываться в центре внимания из-за нарядов, которые она выбирает для выходов в свет. На этот раз новоиспеченная супруга принца Гарри дебютировала на королевских скачках Royal Ascot в весьма скромном, по ее меркам, наряде.
Закрытое платье Givenchy, шляпка Philip Treacy, серьги Birks, а также туфли и клатч обошлись Меган как минимум в полмиллиона рублей, сообщают британские СМИ.
Это намного скромнее, чем платья для помолвочной фотосессии (с точки зрения финансов) и первого выхода в свет с королевой (с точки зрения дресс-кода).
А вам нравится этот аутфит?
Фото: globallookpress
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