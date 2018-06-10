В праздничные дни парковка в Москве будет бесплатной 

В праздничные дни с 10 по 12 июня плату за стоянку в зоне платных парковок на улицах Москвы взимать не будут. Об этом СМИ сообщили представители ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
По традиции парковка в Москве бесплатная по воскресеньям, нерабочим праздничным дням и в дополнительные выходные, которые определены постановлением правительства России. 11 июня стало таким днем.
Заместитель генерального директора ГКУ «АМПП» Андрей Головатюк обратился к водителям с просьбой быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять машины в неположенных местах. Как пояснил Головатюк, в праздничные дни на улицах Москвы будет много пешеходов, велосипедистов, туристов и гостей из соседних городов, которые приедут погулять по Москве.
В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водителям предлагают обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539-5454 или 3210 (с мобильного), передает агентство «Интерфакс».