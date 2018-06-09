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Ученые выяснили, сколько несогласных нужно для революции
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Ученые выяснили, сколько несогласных нужно для революции 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Представители Университета Пенсильвании провели исследование, в ходе которого выяснили, какой процент несогласных в обществе может привести к революции. Для выявления этого числа ученые организовали мирный эксперимент, сообщает Science Daily.
Ученые создали 10 онлайн-чатов по 20 человек в каждом, предложив добровольцам поучаствовать в дискуссии о правильном употреблении слов. За приход к консенсусу участникам обсуждения предлагалось денежное вознаграждение, так что устраивать конфликты было невыгодно.
После того, как группы приходили к консенсусу, ученые добавляли в чаты «оппозиционеров», высказывавших иную точку зрения. Оказалось, что как только количество несогласных достигало отметки в 25 процентов, они тут же меняли мнение всего общества.
Это число не менялось даже тогда, когда ученые увеличивали вознаграждение или сознательно составляли чаты из консервативно настроенных людей.
Как только каждый четвертый представитель группы становился «несогласным», мнение всего чата менялось. Такой процент противоречит данным предыдущих исследований, согласно которым для революции требовалось не менее 50 процентов активных оппозиционеров в обществе.
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