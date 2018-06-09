Молоко из Чернобыля все еще радиоактивно

Международная команда ученых из Exeter University и Украинского института сельскохозяйственной радиологии пришла к выводу, что молоко в окрестностях Чернобыля по-прежнему опасно для здоровья.

Для анализа была выбрана 100-мильная зона от места аварии на атомной электростанции в Чернобыли, что соответствует 160 км в привычной для нас метрической системе. Ученые брали пробы молока, полученного от коров из частных домохозяйств и ферм в Ровненской области, которая расположена на северо-западе страны. Некоторые из них находились в 125 милях, то есть, в 200 км от ЧАЭС.

Оказалось, что даже через 30 с лишним лет после аварии молоко от местных коров остается небезопасным. Уровень радиоактивности в некоторых образцах в 5 раз превышал нормы, признанные безопасными для взрослых, и в 12 раз — нормы для детей. Так, безопасным считается уровень содержания цезия-137, равный 100 беккерель на литр (Бк/л) для взрослых и 40 Бк/л для детей. Превышение данного показателя для взрослых выявлено в пробах из 6 поселений из 14 и для детей — на 8 участках.

Ученые указывают, что в целом уровень загрязнения в обследованных регионах нельзя назвать высоким. Но цезий все еще попадает в продукты питания и накапливается в телах людей, которые их потребляют. Особенную опасность он представляет для детей. Сегодня существуют методы по связыванию цезия в желудочно-кишечном тракте. Для этого в корма для коров можно добавлять ферроцин, который не дает цезию проникнуть в кровь.