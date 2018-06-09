Ещё
Молоко из Чернобыля все еще радиоактивно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: «Доллар по 75»
Пока вы спали: «Доллар по 75»

Молоко из Чернобыля все еще радиоактивно 

Medaboutme.ru 1 час назад
Фото: Medaboutme.ru
Международная команда ученых из Exeter University и Украинского института сельскохозяйственной радиологии пришла к выводу, что молоко в окрестностях Чернобыля по-прежнему опасно для здоровья.
Для анализа была выбрана 100-мильная зона от места аварии на атомной электростанции в Чернобыли, что соответствует 160 км в привычной для нас метрической системе. Ученые брали пробы молока, полученного от коров из частных домохозяйств и ферм в Ровненской области, которая расположена на северо-западе страны. Некоторые из них находились в 125 милях, то есть, в 200 км от ЧАЭС.
Оказалось, что даже через 30 с лишним лет после аварии молоко от местных коров остается небезопасным. Уровень радиоактивности в некоторых образцах в 5 раз превышал нормы, признанные безопасными для взрослых, и в 12 раз — нормы для детей. Так, безопасным считается уровень содержания цезия-137, равный 100 беккерель на литр (Бк/л) для взрослых и 40 Бк/л для детей. Превышение данного показателя для взрослых выявлено в пробах из 6 поселений из 14 и для детей — на 8 участках.
Ученые указывают, что в целом уровень загрязнения в обследованных регионах нельзя назвать высоким. Но цезий все еще попадает в продукты питания и накапливается в телах людей, которые их потребляют. Особенную опасность он представляет для детей. Сегодня существуют методы по связыванию цезия в желудочно-кишечном тракте. Для этого в корма для коров можно добавлять ферроцин, который не дает цезию проникнуть в кровь.
Medaboutme.ru: последние новости
В Крым с ребенком: отдых, лечение, развлечения Почему приходится платить за бесплатное лечение зубов у детей? Как учат английский язык в разных странах
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инвесторы закрывают Россию80
В Москве задержан очаковский маньяк55
Пока вы спали: «Доллар по 75»17
Россию «оправдали» в причастности к одной из бед Украины119
Киркоров публично «сжег» Собчак43
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:36
Взрыв прогремел на хуторе под Краснодаром
Происшествия Пожары
01:20
В Москве задержан очаковский маньяк
Криминал Происшествия
11:47
Инвесторы закрывают Россию
Экономика Европа
10:43
США предрекли «светлое будущее» русской «Рукавице»
Оружие Армия
00:29
Огромная обезьяна атаковала экскаватор
Происшествия
00:15
Киркоров публично «сжег» Собчак
Шоу-бизнес
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение