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Англия — Коста-Рика: голы Рэшфорда и Уэлбека принесли англичанам победу
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Англия — Коста-Рика: голы Рэшфорда и Уэлбека принесли англичанам победу 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Сборная Англии победила Коста-Рику в товарищеском матче — 2:0. Голами отметились Маркус Рэшфорд и Дэнни Уэлбек.
Товарищеский матч
Англия — Коста-Рика — 2:0 (1:0)
Голы: Рэшфорд, 13 (1:0). Уэлбек, 76 (2:0).
Англия: Батленд (Поуп, 65), Джоунс, Стоунс (Кэйхилл, 65), Магуайр, Александр-Арнолд (Триппьер, 64), Хендерсон (Алли, 64), Делф, Лофтус-Чик (Лингард, 79), Роуз, Варди (Уэлбек, 61), Рэшфорд.
Коста-Рика: Навас, Уостон, Гонсалес, Кальво, Гамбоа (Смит, 72), Гусман (Техеда, 69), Борхес, Венегас (Боланьос, 61), Кэмпбелл, Овьедо (Матаррита, 60), Уренья.
Предупреждения: Матаррита, 68. Гонсалес, 68.
Судья: Кимура (Япония).
7 июня. Лидс. Стадион «Elland Road».
Англия — Коста-Рика
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