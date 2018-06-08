Ещё
Лекцию о литературе ужасов проведут в «Доме Гоголя»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лекцию о литературе ужасов проведут в «Доме Гоголя» 

Управа района Арбат города Москвы 24 минуты назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Горожан приглашают на лекцию «Страшный рассказ в традиции русской литературы». Интеллектуальная беседа состоится 8 июня в сквере рядом с «Домом Гоголя».
Гости мероприятия смогут узнать о методах создания ужаса, используемых авторами, и «болевых точках» читателей, и чем они различаются между собой в Европе, Америке и России.
Беседу с пришедшими на лекцию проведет Александр Шамарин, научный сотрудник дома-музея. Его материал будет базироваться на произведениях вышедших из под руки Ивана Тургенева, Всеволода Гаршина, Владимира Даля и Михаила Булгакова. Центральное место в этом исследовании традиций «страшного рассказа» займет русский классик жанра ужасов Николай Гоголь и его «Вию», «Страшной мести» и«Портрет».
Тех, кому стало страшно интересно, ждут по адресу: Никитский бульвар, дом 7А. Время начала лекции в 18:30. Вход свободный.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Столичные спасатели научили детей правильно вести себя в экстремальных ситуациях на воде Санитарные вертолеты заступили на круглосуточное дежурство Онлайн-семинары по работе с порталом поставщиков организуют в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на бензин рухнули после слов Путина628
Получившая комплимент от Путина рассказала о порно71
Украинский самолет перехватил российский корабль359
ДНР и ЛНР оставили Украину без боеприпасов100
Турция напомнила Европе об «аннексии Крыма»673
Видео
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
10:10
Путин призвал чиновников к ответу
Политика Статьи
03:26
Обратившемуся к Путину понизили ставку по ипотеке
Недвижимость Политика
00:41
Киркоров вылил ведро помоев на Баскова и Крида
Шоу-бизнес
02:58
Кадыров оправдался за прямую линию «без Чечни»
Политика
00:40
Украинский самолет перехватил российский корабль
Армия Войска
02:32
У многодетной матери из Томска попросили прощения
Общество
Пенсионер пожертвовал детдому накопления за 40 лет
Общество
00:55
Получившая комплимент от Путина рассказала о порно
Общество
01:03
Украина подсчитала убытки от Крымского моста
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение