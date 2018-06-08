Лекцию о литературе ужасов проведут в «Доме Гоголя»

Горожан приглашают на лекцию «Страшный рассказ в традиции русской литературы». Интеллектуальная беседа состоится 8 июня в сквере рядом с «Домом Гоголя».

Гости мероприятия смогут узнать о методах создания ужаса, используемых авторами, и «болевых точках» читателей, и чем они различаются между собой в Европе, Америке и России

Беседу с пришедшими на лекцию проведет Александр Шамарин, научный сотрудник дома-музея. Его материал будет базироваться на произведениях вышедших из под руки Ивана Тургенева, Всеволода Гаршина , Владимира Даля и Михаила Булгакова . Центральное место в этом исследовании традиций «страшного рассказа» займет русский классик жанра ужасов Николай Гоголь и его «Вию», «Страшной мести» и«Портрет».

Тех, кому стало страшно интересно, ждут по адресу: Никитский бульвар, дом 7А. Время начала лекции в 18:30. Вход свободный.