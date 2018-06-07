Россия и США готовят совместную миссию на Венеру, сообщил Путин

Ране сообщалось, что США могут принять участие в российском проекте «Венера-Д». Запуск миссии возможен после 2025 года.

"Несмотря на все сложности со Штатами, американские ученые и наши вместе работают и думают об изучении дальнего космоса, в том числе таких планет как Венера", — сказал он.

Ранее проект «Венера-Д» числился в российской Федеральной космической программе до 2025 года, но при секвестре проект был исключен. В 2013 году проектом заинтересовалась американская сторона. В том же году была образована объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе миссии «Венера-Д», включающая представителей России и США. В 2014 году после событий на Украине ее работа была приостановлена, а возобновилась в 2015 году. К концу 2018 года должна быть завершена совместная проработка проекта.

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