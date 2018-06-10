Трюдо заявил, что возвращение сейчас России в Группу семи не в интересах этого объединения 

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что возвращение сейчас России в G7 не в интересах этого объединения. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции по итогам завершившегося в канадском Ла Мальбе саммита «семерки».
"Я сказал очень просто, что сейчас не в интересах [Группы семи] возвращение России в G7", — заявил Трюдо, отвечая на вопрос о том, что он сказал президенту США Дональду Трампу в ответ на его заявление о необходимости вернуть РФ в это объединение.