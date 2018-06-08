Навесные диванчики Струковского сада стали причиной сотрясения мозга у маленького ребенка

Самаре на одном из отремонтированных к мунедиалю социально — значимых объектов произошел инцидент, в результате которого пострадал маленький ребенок. Об этом сообщил в соцсетях его отец.

Он рассказал, что в минувшие выходные он и его ребенок стали жертвами халатного отношения к качеству и безопасности объекта общего пользования в Струковском саду.

В своем письме, обращённом, к врио губернатору Дмитрию Азарову и мэру Елене Лапушкиной , мужчина пояснил, что он катался на качелях с двухлетним сыном, взяв его на руки. Несмотря на то что, навесные диванчики предназначены для двух взрослых людей, одна из цепочек лопнула и они упали.

— Мы рухнули на тротуарную плитку. Сразу же вызвали скорую помощь, которая доставила супругу и ребенка в больницу имени Середавина, где медики сделали обследование полученных травм. У ребенка сотрясение головного мозга, за ним сейчас наблюдают врачи, — рассказал мужчина.

По факту этого случая, он даже написал заявление в полицию Ленинского района.

На следующий день качели уже были отремонтированы. Но мужчина просит, чтобы его случай не остался без внимания. Он также добавил, что в городе очень много объектов, которые построили ЧМ-2018. После этого случая, качество этих объектов у него вызывает очень большие опасения.

Чиновники не спешат принести родителям извинения, но зато объясняют причину произошедшего.

— Это не качели, это арт-объект в виде лавок и отношение к ним должно быть как к лавкам. В противном случае их надо снять, — пояснил первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко. Однако жителей города такой ответ не устроил.

Они не понимают, почему нельзя было сделать конструкцию крепче.

— Даже если это и арт-объекты, они должны быть крепкими, надежными. Детям не объяснишь, что это не качели, а арт-объект для туристов к ЧМ-2018. В противном случае прикрепите качели к полу или ограждение с табличкой повесьте, надежнее будет, — городит жительница Самары Людмила Ширяева.

Кстати, а Парки Самары не отрицают своей вины, но вот как оказалось, сам парк им еще не передали.

— Мы 100% признаем неправоту. Приносим свои извинения, за ситуацию, которая произошла на территории Струковского сада. Если Парки Самары в силах помочь в данной ситуации, то 89371861729. Все, что в наших силах, безусловно, сделаем. Просто парк нам ещё не передан, — пояснили в ведомстве.

Пока только непонятно, как принимали те самые деревянные скамейки, если парк не передали. А жители пока думают, как можно было избежать ситуацию. Некоторые говорят о том, что нужно было закрепить конструкцию сквозным анкером, тогда никто ничего не смог бы вырвать.

— А отсутствие надежности несущей конструкции никого не смущает? Сквозной анкер вырвет вместе с куском верхней балки. Вопрос в качестве доски и в расчете нагрузки, — говорит Юлия Коротаева.

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