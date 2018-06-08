В калининградском минздраве уточнили режим работы томографов в БСМП

Томографы в БСМП предназначены только для оказания экстренной помощи больным. Об этом «Клопс» сообщили в региональном минздраве.

"В экстренных случаях пациентов доставляют в БСМП, где имеются КТ и МРТ. Плановые исследования проходят только по направлению лечащего врача в других медучреждениях, работающих в системе ОМС", — пояснили в ведомстве.

7 июня заработал новый корпус БСМП со стационаром и отделением сочетанной травмы с первым в области микроскопом для нейрохирургов и современным аппаратом МРТ.