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В калининградском минздраве уточнили режим работы томографов в БСМП
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В калининградском минздраве уточнили режим работы томографов в БСМП 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Томографы в БСМП предназначены только для оказания экстренной помощи больным. Об этом «Клопс» сообщили в региональном минздраве.
"В экстренных случаях пациентов доставляют в БСМП, где имеются КТ и МРТ. Плановые исследования проходят только по направлению лечащего врача в других медучреждениях, работающих в системе ОМС", — пояснили в ведомстве.
7 июня заработал новый корпус БСМП со стационаром и отделением сочетанной травмы с первым в области микроскопом для нейрохирургов и современным аппаратом МРТ.
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