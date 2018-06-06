Опытный образец первого в России 19-местного самолета представят в конце 2018 года 

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Ученые из Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина представят опытный образец первого в России 19-местного самолета к концу 2018 года. Самолет будет адаптирован для российских условий и дешевым в обслуживании, рассказал в среду ТАСС научный руководитель СибНИА Алексей Серьезнов.
"До конца года мы продемонстрируем опытный образец 19-местного самолета, который будет адаптирован для российских условий, а его обслуживание будет не более $250 в час, как у аналогичного американского самолета. Сейчас в мире обслуживание самолетов стоит приблизительно $1500 в час", — сказал он.
Как уточнил Серьезнов, класс 19-местных самолетов в России пока не представлен. По его словам, такой самолет будет востребован для северных районов страны, например, в Якутии. «Сейчас там [в Якутии] летают канадские самолеты. Наш самолет сможет преодолевать большие расстояния и будет более приспособлен для полетов в холоде», — добавил он.