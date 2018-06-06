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Соединенные Штаты испытывают свои новые самолеты на пилотах других стран
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Соединенные Штаты испытывают свои новые самолеты на пилотах других стран 

Вести.Ru 1 час назад
Американские истребители F-35 отправились к заказчикам из Японии, Норвегии и Израиля фактически недоделанными. Как стало известно изданию Defense News, Штаты только сейчас запускают программу окончательного устранения всех неполадок в новых боевых машинах. Они были выявлены в процессе эксплуатации самолета.
Какие именно дефекты еще не ликвидировали, не сообщается. Зато известно, что Конгресс США пока рекомендовал Пентагону повременить с массовыми закупками F-35. Хотя, по данным из отрытых источников, на сегодняшний день компания Lockheed Martin произвела уже почти 300 боевых машин.
Проблем с истребителем пятого поколения у Штатов уже накопилось много. В конце апреля этого года японские СМИ сообщили, что F-35 местных ВВС экстренно сел в провинции Фукуока. Еще раньше инженеры компании-производителя устраняли дефекты кислородной системы и кресла-катапульты самолета.
F-35 — это многоцелевой боевой самолет пятого поколения, который должен заменить истребители-бомбардировщики F-16 и штурмовики A-10. Как утверждают создатели, их машина менее заметна для радаров, сама оснащена современной радиолокационной системой. Кроме того, имеет мощные двигатели и вооружение. На борт самолет может взять более 8 тонн оружия. Максимальная скорость достигает двух тысяч километров в час. На одних только внутренних баках F-35 способен пролететь 2 тысячи километров, а максимальная высота — 15 километров.
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