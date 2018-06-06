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Занятый человек может не ощущать запахи
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Занятый человек может не ощущать запахи 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Английские учёные проведенным исследованием доказали, что способность пропускать мимо внимания зрительные сигналы в равной степени относится и к обонянию человека. Если он чем-то увлечён или занят важной задачей, то может не ощущать новые запахи. В случае со зрительными стимулами — их можно заметить, когда индивидуум завершит поглотившее его внимание дело. Что же касается запаха — он имеет кратковременный эффект, потому может и вовсе остаться для занятого человека незамеченным. Соавтор научной работы доктор Фостер, являющийся сотрудником Университета в Сассексе, раскрыл детали проведённого его командой исследования. Добровольцев занимали задачами, требовавшими повышенной концентрации, и в определённый момент в помещение входил человек с нагретой пищей и горячим кофе. Несмотря на то, что запах от еды и напитка распространился по всей комнате, участники эксперимента не уловили его. Однако новый доброволец, входивший в помещение, ощущал запах, даже когда пища была унесена из комнаты. Специалисты рассказали и о негативной стороне подобной невнимательности. К примеру, сотрудники предприятия, поглощённые работой на производстве, могут, в силу описанных выше механизмов, не почувствовать органами обоняния распространившийся по помещению газ. То же самое относится и к водителю: если он полностью сосредоточен на вождении автомобиля, мимо его внимания могут пройти первые признаки возгорания в транспортном средстве, появившегося в силу определённых причин, связанных с техсостянием машины. Второй момент, который отметили учёные, — это незаметность для людей запаха, если они к нему привыкли. Например, человек, содержащий в доме одного или сразу нескольких питомцев, уже не замечает того, что чувствуют его гости, переступившие порог жилища.
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