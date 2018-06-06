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В Британии заявили, что поддерживают усилия по сохранению ДРСМД
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В Британии заявили, что поддерживают усилия по сохранению ДРСМД 

РИА Новости 30 минут назад
ЛОНДОН, 6 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания поддерживает усилия по сохранению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и считает его важным фактором обеспечения евроатлантической безопасности, говорится в полученном РИА Новости заявлении замглавы британского МИД Тарика Ахмада.
В начале декабря прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России за предполагаемые нарушения ДРСМД. Москва считает, что администрация США безосновательно думает над новыми санкциями против России в связи с договором, и надеется, что Вашингтон воздержится от санкций.
" (Договор) РСМД вносил значительный вклад в обеспечение евроатлантической безопасности в течение 30 лет… Ни США, ни Россия не говорили о том, что хотели бы расторгнуть соглашение… Мы поддерживаем усилия США и других наших союзников по НАТО по сохранению договора", — говорится в заявлении Ахмада, адресованном членам британского парламента.
Замминистра отмечает, что Лондон обсудил ситуацию вокруг договора с европейскими партнерами, при этом стороны пришли к выводу, что ДРСМД и сейчас является основным элементом европейской безопасности.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.
В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.
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