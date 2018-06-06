Российский ракетный двигатель РД-181 может использоваться многократно

Российский ракетный двигатель РД-181 может использоваться многократно, что показал запуск американской ракеты Antares, сообщает пресс-служба НПО «Энергомаш»

Американская ракета Antares, запуск которой прошел 21 мая с космодрома на острове Уоллопс прошел с двигателем РД-181, который ранее использовался при испытаниях.

«Весь мир смог наглядно убедиться в возможности многоразового использования наших двигателей. И хотя опыт создания многоразовых двигателей у нас есть (РД-170 был сертифицирован на 10-кратное использование), сегодня это впервые было продемонстрировано в составе ракеты-носителя», — сказал Левочкин.

Ранее сообщалось, что испытания первой многоразовой космической ракеты планируется провести в 2022 году.