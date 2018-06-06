Ещё
Российский ракетный двигатель РД-181 может использоваться многократно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях

Российский ракетный двигатель РД-181 может использоваться многократно 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Российский ракетный двигатель РД-181 может использоваться многократно, что показал запуск американской ракеты Antares, сообщает пресс-служба НПО «Энергомаш».
Американская ракета Antares, запуск которой прошел 21 мая с космодрома на острове Уоллопс прошел с двигателем РД-181, который ранее использовался при испытаниях.
«Весь мир смог наглядно убедиться в возможности многоразового использования наших двигателей. И хотя опыт создания многоразовых двигателей у нас есть (РД-170 был сертифицирован на 10-кратное использование), сегодня это впервые было продемонстрировано в составе ракеты-носителя», — сказал Левочкин.
Ранее сообщалось, что испытания первой многоразовой космической ракеты планируется провести в 2022 году.
ТК «Звезда»: последние новости
На выставке в Туве впервые представлены художественные работы Министра обороны России Военный вуз в Пензе получил ОТРК «Искандер-М» Пятнадцати молодым офицерам – выпускникам военных вузов 2018 года, прибывшим для прохождения службы на российскую военную базу в Абхазии, вручили ключи от служебных квартир
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Страсбурге прогремел взрыв. Много раненых16
Кого не пустят на Крымский мост157
Тест: Справитесь с ЕГЭ по русскому языку?22
«Проклятых пиндосов винить трудно, их там нет»35
Украинский режиссер снял свою смерть на видео17
Видео
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
03:06
Бензиновый шок: кто виноват в росте цен
Экономика Личный счет
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
00:51
В Крыму ответили Ефремову
Шоу-бизнес
00:35
В Страсбурге прогремел взрыв. Много раненых
Происшествия
00:50
С комбатом «Спарты» случилась трагедия
Происшествия Украина
00:41
«Проклятых пиндосов винить трудно, их там нет»
В мире Армия
02:17
Украинский режиссер снял свою смерть на видео
В мире Происшествия
10:02
Германия и Россия сближаются. И вот почему
Политика Статьи
00:28
Пришельцев убьют быстро и жёстко
Наука Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение