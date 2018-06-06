На учении в Забайкальском крае ракетчики ВВО уничтожили схроны с оружием условного противника

Также боевые расчеты выполнили нормативы по переводу ОТРК «Искандер» из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, маскировке позиций, организации охраны и обороны.

Забайкальском крае на одном из учебно-тренировочных комплексов с военнослужащими соединения ракетных войск Восточного военного округа состоялось тактическое учение по уничтожению складов боеприпасов условных террористов.

После получения данных разведки об обнаружении хорошо замаскированных складов условных террористов расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» совершили марш в заданный район для нанесения удара.

В ходе практической части учения военнослужащие определили данные для ракетной стрельбы и уничтожили позиции «противника», успешно выполнив электронные (учебные) пуски ракет на дальность около 50 километров.

Также были выполнены нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, маскировке позиций, организации охраны и обороны.

Данное тактическое учение было проведено с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов и направлено на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих при выполнении задач по предназначению.