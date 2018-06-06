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В СВАО соберутся увлеченные японской культурой
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В СВАО соберутся увлеченные японской культурой 

Управа района Бибирево 27 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Пространство «Аудитория» Хлебозавода № 9 на Новодмитровской в ближайший четверг, 7 июня, превратится в уголок Страны восходящего солнца. Там будет устроена фотовечеринка по следам путешествий по десяти японским городам.
«Выкладывать снимки в соцсети становится слишком банальным, да и сами фотографии не передают всех оттенков впечатлений. Необычная фотовечеринка включает в себя не только фотографии с места событий, но и лайфхаки для будущих путешественников. Посетители увидят снимки Кати Фельман, сделанные в различных городах Японии — как в тех, что на слуху, так и в тех, что притаились где-то в заснеженных горах», — говорится в сообщении организаторов мероприятия.
Все желающих ждут в 19.00 по адресу: ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 30. Вход свободный. (ак)
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