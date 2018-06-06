Самолеты-разведчики ЧФ тренируются обнаруживать группы ударных кораблей, угрожающих Крыму

ТАСС , 6 июня. Самолеты-разведчики Су-24МР Черноморского флота (ЧФ) на учениях отрабатывают поиск групп ударных кораблей, угрожающих Крыму . Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Сегодня в ходе проведения совместного летно-тактического учения штурмовой, оперативно-тактической и морской авиации Южного военного округа и Черноморского флота экипажи самолетов разведчиков Су-24МР выполнили поиск корабельной группировки условного противника", — сказали в пресс-службе.

Самолеты передали точные координаты кораблей условного противника на пункт управления разведывательно-ударными действиями.