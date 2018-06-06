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Самолеты-разведчики ЧФ тренируются обнаруживать группы ударных кораблей, угрожающих Крыму
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Самолеты-разведчики ЧФ тренируются обнаруживать группы ударных кораблей, угрожающих Крыму 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 6 июня. Самолеты-разведчики Су-24МР Черноморского флота (ЧФ) на учениях отрабатывают поиск групп ударных кораблей, угрожающих Крыму. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
"Сегодня в ходе проведения совместного летно-тактического учения штурмовой, оперативно-тактической и морской авиации Южного военного округа и Черноморского флота экипажи самолетов разведчиков Су-24МР выполнили поиск корабельной группировки условного противника", — сказали в пресс-службе.
Самолеты передали точные координаты кораблей условного противника на пункт управления разведывательно-ударными действиями.
Совместные учения 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота, а также общевойсковых соединений стартовали во вторник в Южном военном округе под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. В учениях принимают участие около 6 тысяч военнослужащих и задействовано около ста самолетов и вертолетов. Маневры продлятся до 8 июня.
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