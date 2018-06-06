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Всепогодный F-35 не смог вылететь в Британию из-за плохой погоды
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Всепогодный F-35 не смог вылететь в Британию из-за плохой погоды 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Долгожданный прилет в Британию новейших самых дорогих и всепогодных истребителей F-35 был отложен из-за неблагоприятных погодных условий в районе американской военной базы в Южной Каролине, сообщили СМИ.
Как пишет The Times, задержка с прибытием «всепогодных» истребителей стоимостью до 150 млн фунтов за штуку стали шторм и сильные волнения на море в районе американской военной базы в Южной Каролине.
«Жалкая ситуация», — передает RT слова источника в оборонном ведомстве Британии, комментируя решение ВВС отложить перелет до улучшения погоды.
«Чушь какая-то… стыд. Затрудняюсь ответить, почему из-за погоды нужно откладывать полет всепогодного истребителя», — передает издание слова другого источника.
По данным газеты, британские ВВС оказались просто не в состоянии обеспечить соблюдение требований безопасности и не могли гарантировать спасение пилота в случае, если он будет вынужден катапультироваться.
«Наши F-35 идут с опережением графика и могут при необходимости летать в любых погодных условиях. В мирное время решение о перелете этих самолетов в Великобританию принимается в зависимости от погодных условий, и поскольку никакой спешки нет, мы просто ради безопасности полета посчитали необходимым подождать лучших условий», — заявил представитель ВВС Британии. Ранее британские СМИ сообщали, что действительная цена на самые дорогие военные самолеты в истории намного выше заявленной из-за «скрытых издержек».
Напомним, в ноябре 2017 года замминистра обороны Великобритании Марк Поффли высказался в поддержку идеи о сокращении закупок американского многофункционального истребителя пятого поколения F-35B Lightning II.
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