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Погоня полицейских за броневиком попала на видео
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Погоня полицейских за броневиком попала на видео 

ТК «Звезда» 8 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Инцидент произошел в американском штате Виргиния.
Жители американского штата Виргиния наблюдали на дорогах города двухчасовую погоню за украденным бронетранспортером. Видео было опубликовано в социальной сети Facebook.
Как сообщил телеканал CNN, транспортное средство было угнано с военной базы Форт Пикетт. Погоня за броневиком завершилась в городе Ричмонд.
Так, на американской военной базе сообщили об угоне лишь в восемь часов вечера по местному времени. Сначала полицейские пытались догнать бронетранспортер на пригородных трассах, однако позже «колонна» оказалась на улицах города Ричмонд.
Уточняется, что на угнанном транспорте не было никакого оружия. Вместе с тем, максимальная скорость разгона бронетранспортера не превышала 65 километров в час, в связи с чем погоня была крайне «медленной» по словам очевидцев.
«В ходе погони не было аварий или травм», — отметил представитель полиции штата Виргиния.
Угонщик решил сдаться правоохранителям самостоятельно. Ожидается, что в ближайшее время нарушителю будут предъявлены обвинения.
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