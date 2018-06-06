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В Крыму прошли учения с комплексами С-400, «Панцирь», «Бал» и «Бастион»
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В Крыму прошли учения с комплексами С-400, «Панцирь», «Бал» и «Бастион» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь» на учениях в Крыму отразили ракетный удар с моря, а береговые комплексы «Бал» и «Бастион» уничтожили корабли условного противника, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"Для отражения массированного ракетного удара объединенное командование армии ВВС и ПВО ЮВО и береговых сил Черноморского флота, действующее в едином замысле тактического учения, применило дивизионы ракетных артиллерийских комплексов С-400 «Триумф», расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», — сообщил он.
Также он отметил, что береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» соединения береговой обороны ЧФ нанесли огневой удар по кораблям условного противника, а с воздуха по морским целям нанесли удары истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34.
"Поразив баллистические ракеты условного противника, расчеты комплексов «С-400» отработали оперативную смену стартовой позиции. На прежних стартовых позициях зенитчики развернули пневматические макеты — имитаторы пусковых установок С-400", — подчеркнул Астафьев.
Также он отметил, что совместные учения ВВС и ПВО, Черноморского флота, а также общевойсковых соединений стартовали во вторник в Южном военном округе под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. В учениях принимают участие около 6 тысяч военнослужащих, задействовано около 100 самолетов и вертолетов.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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