Книга о Ставрополе попала в фонд Библиотеки Конгресса США

«А к нам прилетела новость, не откуда-нибудь, а из самой Америки! Теперь наш альбом «Город на высоте» в коллекции самой известной и крупной библиотеки мира — Библиотеке Конгресса США», — поделилась приятной новостью коммерческий директор студии «Шмели». Как сообщила Екатерина, книгу передали в рамках программы пополнения фондов библиотеки современными изданиями.

Фотоальбом «Город на высоте» выпустили к 240-летию Ставрополя. В нём собраны лучшие снимки городских достопримечательностей и памятников природы. Юбилейный альбом продаётся в городских книжных магазинах.