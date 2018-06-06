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Книга о Ставрополе попала в фонд Библиотеки Конгресса США
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Книга о Ставрополе попала в фонд Библиотеки Конгресса США 

АиФ Ставрополье 6 июня 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Книга о Ставрополе попала в фонды Библиотеки Конгресса США, сообщила на личной странице Facebook Екатерина Ерёмина, представительница ставропольского издательства.
«А к нам прилетела новость, не откуда-нибудь, а из самой Америки! Теперь наш альбом «Город на высоте» в коллекции самой известной и крупной библиотеки мира — Библиотеке Конгресса США», — поделилась приятной новостью коммерческий директор студии «Шмели». Как сообщила Екатерина, книгу передали в рамках программы пополнения фондов библиотеки современными изданиями.
Фотоальбом «Город на высоте» выпустили к 240-летию Ставрополя. В нём собраны лучшие снимки городских достопримечательностей и памятников природы. Юбилейный альбом продаётся в городских книжных магазинах.
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