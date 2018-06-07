Венесуэла, протекторат?

Эван Эллис (Evan Ellis), эксперт по Латинской Америке военного колледжа армии США , и Брайн Фонсека (Brian Fonseca), профессор Международного университета Флориды, относятся к тем специалистам, кто считает, что военный переворот в Венесуэле приведет к установлению пророссийского или прокитайского военного режима, а не проамериканского.

Китай и «США не имеют никаких связей с венесуэльской армией на протяжении последних двух десятилетий, в то время как Россия Куба заполнили это пространство», — сказал Фонсека. В последние годы военнослужащие Венесуэлы проходят обучение в российских и китайских военных учебных заведениях. Каракас является крупнейшим потребителем военной техники и вооружения из этих стран.

Оба эксперта, с которыми я разговаривал, согласны с тем, что диктатору Николасу Мадуро будет трудно удержать власть в ближайшей перспективе. Прошедшие в Венесуэле президентские выборы, по итогам которых победил действующий президент Николас Мадуро, явно сфальсифицированы и не послужат решению экономических и политических проблем в стране.

Экономика Венесуэлы находится в удручающем состоянии. Как ожидается, инфляция в этом году достигнет 13 000%, что является самым высоким показателем в мире. Гуманитарный кризис продолжает катастрофически нарастать. В настоящее время минимальная заработная плата в Венесуэле составляет 3,6 доллара США, которой едва хватает для того, чтобы купить две банки тунца.

Добыча нефти, на которую приходится 90% доходов Венесуэлы, за последние 20 лет упала с 3,5 миллиардов баррелей в день до 1,5 миллиардов.

Эллис и Фонсека считают, что в условиях нарастающего апокалипсиса, Россия и Китай, которые имеют значительные нефтяные инвестиции в Венесуэле, возможно, решат, что настало время изменить «руководство страной» для защиты своих экономических интересов.

Завуалированные призывы США к перевороту, могут лишь подтолкнуть Россию или Китай к вмешательству, полагают ученые.

Хуан Круз (Juan Cruz), курирующий в Белом доме Латинскую Америку, недавно призвал венесуэльских военных «уважать» данную ими присягу и защищать Конституцию страны, а не диктатуру Мадуро.

Профессор Фонсека сказал мне, что «Россия или Китай могут предполагать, что Соединенные Штаты все ближе и ближе подходят к той опасной черте, когда они решаться на прямое военное вмешательство в Венесуэлу. Москва и Пекин уверены, что если к власти в Венесуэле придет проамериканский режим, то это может ослабить их экономические интересы в этой южноамериканской стране».

В свою очередь эксперт Эллис считает, что если Россия и Китай поддержат антимадуровский переворот, то в этом случае они смогут получить от новых властей дополнительные преференции на эксплуатацию нефтяных месторождений в Венесуэле. В обмен на это они окажут техническую помощь в разработке новых месторождений.

Мое мнение: перед лицом гуманитарной катастрофы в Венесуэле нельзя исключать новое народное восстание или военный переворот.

Но, послушав Эллиса и Фонсеку, я бы не стал утверждать, что военный переворот неизбежно приведет к восстановлению демократии. Возможно, что приход к власти новой диктатуры поможет сделать экономику более эффективной и превратить Венесуэлу в протекторат России или Китая.