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Индия направила три корабля и самолет на совместные с США и Японией маневры ВМС «Малабар»
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Индия направила три корабля и самолет на совместные с США и Японией маневры ВМС «Малабар» 

ТАСС 44 минуты назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июня. /ТАСС/. Индия направляет три боевых корабля и военно-транспортный самолет для участия в международных военно-морских маневрах «Малабар», в которых также примут участие ВМС США и Японии. Как сообщает в среду газета Business Standart, маневры пройдут с 7 по 16 июня, впервые местом для их проведения станет акватория близ принадлежащего США острова Гуам в западной части Тихого океана.
По информации издания, Индию будут представлять фрегат «Шахьядри» (тип «Шивалик»), противолодочный корвет «Каморта» (одноименный тип), танкер-заправщик «Шакти» (тип «Дипак»), а также самолет морского патрулирования P-8I «Нептун».
Как отмечает газета, Нью-Дели в текущем году уменьшил количество кораблей, принимающих участие в «Малабаре». В 2017 году Индия направила на маневры, которые проходили в Бенгальском заливе, авианосец «Викрамадитья», подлодку класса «Кило» и еще семь кораблей. В июле прошлого года, когда проходили маневры, войска Индии и Китая противостояли друг другу в пограничном районе Докалам и индийской стороне было необходимо продемонстрировать свою военную мощь, в этом году такой необходимости нет, полагает издание.
С 1992 года в учениях «Малабар» принимают участие военные корабли Индии и США. В 2007 году еще одним участником маневров стала Япония, но после протестов Китая ее участие вплоть до 2015 года было заморожено. В 2017 году Индия отклонила просьбу Австралии об участии в «Малабаре», пригласив в ответ офицеров ВМС Австралии присутствовать в качестве наблюдателей на кораблях других участников маневров. Местные СМИ полагают, что причина этого в том, что Нью-Дели опасается ответной активизации в Индийском океане действий боевых кораблей КНР, которая с большой настороженностью относится к этим учениям.
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