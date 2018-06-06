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В Хабаровском крае начались учения летчиков по уничтожению «вражеских» аэродромов
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В Хабаровском крае начались учения летчиков по уничтожению «вражеских» аэродромов 

ТАСС 32 минуты назад
ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Около 30 летательных аппаратов участвуют в начавшихся в Хабаровском крае учениях по уничтожению аэродромов условного противника с помощью осколочно-фугасных и бетонобойных авиабомб. Об этом сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.
"С летчиками авиационных частей смешанного авиационного соединения Восточного военного округа в Хабаровском крае стартовало летно-тактическое учение по уничтожению аэродромов условного противника.
Всего в летно-тактическом учении с практическим бомбометанием задействовано около 30 летательных аппаратов различных типов", — сказал Гордеев.
По его словам, в ходе активной фазы учений экипажи бомбардировщиков Су-34 атакуют цели, имитирующие авиацию на аэродромах и их инфраструктуру, включая командно— диспетчерские службы, склады горючего, ангары для обслуживания техники. Пилоты истребителей Су-35С и Су-30СМ будут прикрывать бомбардировщики от атак самолетов условного противника.
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