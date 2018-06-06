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Антонов: вмешательство в дела Венесуэлы спровоцирует эскалацию конфликта
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Антонов: вмешательство в дела Венесуэлы спровоцирует эскалацию конфликта 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Россия выступает против санкций в отношении Венесуэлы в обход ООН и считает, что вмешательство во внутренние дела этой страны спровоцирует эскалацию конфликта, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Инициативы по введению коллективных санкций против Каракаса под предлогом «подрыва демократии» — явный признак реидеологизации межамериканских отношений. Ограничительные меры, эмбарго и санкции, введенные против суверенных государств в обход Устава ООН, являются незаконными. Попытки вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы и спровоцировать новую эскалацию конфликта в Венесуэле носят разрушительный характер", — заявил Анотонов на заседании Организации Американских государств (ОАГ) в Вашингтоне.
Посол напомнил, что 20 мая в Венесуэле состоялись президентские выборы.
"Они прошли в спокойной и мирной обстановке. Граждане Венесуэлы пришли на избирательные участки и выразили свою волю в соответствии с действующим законодательством. Эта воля народа не может быть оставлена без должного уважения и должна приниматься во внимание. Призывы к непризнанию результатов выборов в реальности приводят к дестабилизации внутри страны и вокруг нее. Единственный путь к нормализации ситуации в Венесуэле — это общенациональный диалог и примирение", — отметил российский дипломат.
На выборах 20 мая победил действующий президент Николас Мадуро. Он займет должность главы государства в 2019–2025 годах. США и ОАГ не признали результатов голосования.
Позднее президент США Дональд Трамп подписал указ, запретив американским гражданам и юридическим лицам операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны. Канада ввела дополнительные санкции против Венесуэлы в связи с прошедшими президентскими выборами. О намерении Евросоюза ввести в ближайшие недели санкции в отношении Венесуэлы сообщала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
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