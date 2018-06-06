Антонов: вмешательство в дела Венесуэлы спровоцирует эскалацию конфликта

"Инициативы по введению коллективных санкций против Каракаса под предлогом «подрыва демократии» — явный признак реидеологизации межамериканских отношений. Ограничительные меры, эмбарго и санкции, введенные против суверенных государств в обход Устава ООН, являются незаконными. Попытки вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы и спровоцировать новую эскалацию конфликта в Венесуэле носят разрушительный характер", — заявил Анотонов на заседании Организации Американских государств (ОАГ) в Вашингтоне.

Посол напомнил, что 20 мая в Венесуэле состоялись президентские выборы.

"Они прошли в спокойной и мирной обстановке. Граждане Венесуэлы пришли на избирательные участки и выразили свою волю в соответствии с действующим законодательством. Эта воля народа не может быть оставлена без должного уважения и должна приниматься во внимание. Призывы к непризнанию результатов выборов в реальности приводят к дестабилизации внутри страны и вокруг нее. Единственный путь к нормализации ситуации в Венесуэле — это общенациональный диалог и примирение", — отметил российский дипломат.

На выборах 20 мая победил действующий президент Николас Мадуро . Он займет должность главы государства в 2019–2025 годах. США и ОАГ не признали результатов голосования.