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Посол РФ в США: призывы не признавать выборы в Венесуэле ведут к дестабилизации ситуации
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Посол РФ в США: призывы не признавать выборы в Венесуэле ведут к дестабилизации ситуации 

ТАСС 29 минут назад
ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Призывы ряда государств не признавать состоявшиеся 20 мая президентские выборы в Венесуэле ведут к дестабилизации ситуации в этой стране и регионе, нормализовать положение дел в Венесуэле можно исключительно путем общенационального диалога и примирения. Об этом говорится в тексте выступления посла России в США Анатолия Антонова на встрече генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) с главами делегаций постоянных членов и постоянных наблюдателей.
"Я не могу не коснуться ситуации в Венесуэле. Президентские выборы состоялись там 20 мая, они прошли мирно и спокойно. Граждане Венесуэлы пришли на избирательные участки и выразили свою волю в соответствии с действующим законодательством. Воля народа не может не уважаться и должна учитываться", — отметил глава российской дипмиссии в США.
По его словам, «призывы не признавать результаты выборов в реальности ведут к дестабилизации внутри страны и вокруг нее». «Единственный путь нормализации ситуации в Венесуэле лежит через общенациональный диалог и примирение», — заявил Антонов. Он убежден, что «инициативы введения коллективных санкций против Каракаса под предлогом его „подрыва демократии“ — ничто иное, как четкий сигнал изменения идеологии внутриамериканских отношений». «Попытки вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и провоцирования новой эскалации внутри страны деструктивны», — говорится в заявлении.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально— экономический кризис, сопровождающийся резким ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Национальной ассамблеи, находящейся под контролем политических противников исполнительной власти, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%, а в текущем году она может достичь 14000%.
После выборов 20 мая, на которых президент Николас Мадуро был переизбран, США ввели против Венесуэлы новые санкции. Президент Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в Соединенных Штатах лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность.
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