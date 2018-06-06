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В июне в состав морской авиации ВМФ России войдут два многоцелевых самолета Су-30СМ
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В июне в состав морской авиации ВМФ России войдут два многоцелевых самолета Су-30СМ 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Планируется, что самолеты войдут в состав морской авиации Балтийского флота.
В июне этого года в рамках деятельности Министертсва обороны Российской Федерации и главного командования ВМФ по перевооружению соединений и частей штурмовой авиации в состав морской авиации ВМФ будут переданы два многоцелевых многофункциональных самолета Су-30СМ. Торжественная церемония передачи состоится на аэродроме Иркутского авиационного завода.
Планируется, что самолеты войдут в состав морской авиации Балтийского флота. ПАО «Корпорация „Иркут“ в качестве головного исполнителя государственного оборонного заказа ведет серийный выпуск высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ. Самолет разработан »ОКБ Сухого» и выпускается на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Корпорация „Иркут“.
Многофункциональный самолет Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса „воздух-воздух“ и „воздух-поверхность“. Также, самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.
Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования морской авиации ВМФ в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.
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