В июне в состав морской авиации ВМФ России войдут два многоцелевых самолета Су-30СМ

Планируется, что самолеты войдут в состав морской авиации Балтийского флота.

В июне этого года в рамках деятельности Министертсва обороны Российской Федерации и главного командования ВМФ по перевооружению соединений и частей штурмовой авиации в состав морской авиации ВМФ будут переданы два многоцелевых многофункциональных самолета Су-30СМ. Торжественная церемония передачи состоится на аэродроме Иркутского авиационного завода

Планируется, что самолеты войдут в состав морской авиации Балтийского флота. ПАО «Корпорация „Иркут“ в качестве головного исполнителя государственного оборонного заказа ведет серийный выпуск высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ. Самолет разработан » ОКБ Сухого » и выпускается на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Корпорация „Иркут“.

Многофункциональный самолет Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса „воздух-воздух“ и „воздух-поверхность“. Также, самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.

Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования морской авиации ВМФ в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.