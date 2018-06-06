Морская авиация Балтфлота в июне получит два Су-30СМ

"В июне месяце текущего года… в состав Морской авиации ВМФ будут переданы два многоцелевых многофункциональных самолета Су-30СМ. Торжественная церемония передачи самолетов состоится на аэродроме Иркутского авиационного завода . Планируется, что самолеты войдут в состав морской авиации Балтийского флота", — сказал Дыгало.

По его словам, Су-30СМ обладает сверхманевренностью. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Также он может использоваться для подготовки летчиков на одноместные истребители.

Истребитель Су-30СМ