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Морская авиация Балтфлота в июне получит два Су-30СМ
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Морская авиация Балтфлота в июне получит два Су-30СМ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Два многоцелевых самолета Су-30СМ могут войти в состав морской авиации Балтийского флота, сообщил представитель Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.
"В июне месяце текущего года… в состав Морской авиации ВМФ будут переданы два многоцелевых многофункциональных самолета Су-30СМ. Торжественная церемония передачи самолетов состоится на аэродроме Иркутского авиационного завода. Планируется, что самолеты войдут в состав морской авиации Балтийского флота", — сказал Дыгало.
По его словам, Су-30СМ обладает сверхманевренностью. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Также он может использоваться для подготовки летчиков на одноместные истребители.
Истребитель Су-30СМ
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