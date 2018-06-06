В Мексике не собираются прекращать переговоры о пересмотре условий NAFTA 

МЕХИКО, 6 июня. Власти Мексики не намерены выходить из переговоров о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом заявил Мойсес Калач, который представляет частный бизнес в команде переговорщиков латиноамериканской страны, сообщил во вторник сайт телеканала Televisa.
"Я думаю, что мы переживаем сложный момент в торговых отношениях между США и Мексикой; мы удваиваем усилия, чтобы добиться того, чтобы все действующие лица, как в частном, так и в государственном секторе в Вашингтоне ясно понимали, что мы остаемся за столом переговоров, что мы продолжаем ответственно вести их", — сказал Калач.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию Дональда Трампа, вступившего в должность президента США в январе 2017 года, стороны начали консультации о фактическом перезаключении этой договоренности на новых условиях. Трамп сообщил 1 июня, что США не исключают свертывания NAFTA и перехода на двусторонние договоренности аналогичного содержания с Канадой и Мексикой.
С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который компенсирует потери от американских пошлин.