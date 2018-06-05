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В Твери пройдет парад военно-транспортной авиации, который завершится масштабным триколором и «салютом» в воздухе
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В Твери пройдет парад военно-транспортной авиации, который завершится масштабным триколором и «салютом» в воздухе 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Праздничные мероприятия состоятся 10 июня на территории аэродрома Мигалово. Вход на аэродром будет свободным для всех желающих.
В рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Тверской военно-транспортной дивизии и авиаполка, дислоцированного на аэродроме Мигалово под Тверью, пройдет воздушный парад с участием авиационной техники ВТА.
В нем примут участие экипажи вертолетов Ми-8, транспортных самолетов Ан-2, Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ту-134, специальных самолетов Ил-22 и А-50У, тяжелых транспортных самолетов Ил-76, Ан-22 «Антей», Ан-124 «Руслан».
Кульминацией воздушного парада станет пролет трех Ил-76 со сбросом 42 тонн воды, окрашенной в цвета российского триколора и трех Ил-76 с отстрелом тепловых ловушек.
На статической экспозиции для зрителей будут представлены самолетов и вертолеты, стоящие на вооружении военно-транспортной авиации, а также военная и специальная техники подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск.
Праздничные мероприятия состоятся 10 июня на территории аэродрома Мигалово. Вход на аэродром будет свободным для всех желающих.
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