В Твери пройдет парад военно-транспортной авиации, который завершится масштабным триколором и «салютом» в воздухе

Праздничные мероприятия состоятся 10 июня на территории аэродрома Мигалово. Вход на аэродром будет свободным для всех желающих.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Тверской военно-транспортной дивизии и авиаполка, дислоцированного на аэродроме Мигалово под Тверью , пройдет воздушный парад с участием авиационной техники ВТА.

В нем примут участие экипажи вертолетов Ми-8, транспортных самолетов Ан-2, Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ту-134, специальных самолетов Ил-22 и А-50У, тяжелых транспортных самолетов Ил-76, Ан-22 «Антей», Ан-124 «Руслан».

Кульминацией воздушного парада станет пролет трех Ил-76 со сбросом 42 тонн воды, окрашенной в цвета российского триколора и трех Ил-76 с отстрелом тепловых ловушек.

На статической экспозиции для зрителей будут представлены самолетов и вертолеты, стоящие на вооружении военно-транспортной авиации, а также военная и специальная техники подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск.

Праздничные мероприятия состоятся 10 июня на территории аэродрома Мигалово. Вход на аэродром будет свободным для всех желающих.