Reuters узнал о секретной программе Пентагона по созданию искусственного интеллекта, ищущего ядерное оружие

Военное ведомство США ведет исследования в области создания искусственного интеллекта, способного предвидеть запуски ядерных ракет, передает Reuters со ссылкой на источники в кругу высокопоставленных чиновников.

Если программа завершится успехом, компьютерные системы Пентагона смогут анализировать огромные объемы данных и спутниковые снимки со скоростью, которая не доступна человеческому разуму. Если при этом удастся сделать выводы о подготовке ядерного удара, у американских военных будет время на уничтожение ракет до их запуска.

Согласно данным Reuters, военный бюджет США на 2019 год предусматривает рост финансирования программы создания искусственного интеллекта в три раза — до 83 миллионов долларов.

России. Первый прототип системы отслеживания ракетных пусковых установок уже проходит испытания в армии США и может встать на вооружение через несколько лет. Однако в целом программа находится на начальной стадии. Некоторые американские эксперты даже полагают, что США отстают в этой области от Китая

В последнее время беспокойство Вашингтона вызывает и стремление Северной Кореи разработать мобильные ракетные комплексы, которые можно прятать в тоннелях, лесах и пещерах. Кроме того, новые технологии поиска ядерного оружия могут применяться в будущем для оценки китайской, российской и иранской угроз. Также существует опасность, что оружие массового поражения попадет в руки террористов.

По мнению скептиков, все более активное использование искусственного интеллекта в военной сфере может привести к повышению риска ядерной войны из-за технического сбоя. Кроме того, новейшие разработки Пентагона подталкивают Россию и Китай к новому витку гонки вооружений.