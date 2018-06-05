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Reuters узнал о секретной программе Пентагона по созданию искусственного интеллекта, ищущего ядерное оружие
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Reuters узнал о секретной программе Пентагона по созданию искусственного интеллекта, ищущего ядерное оружие 

Newsru.com 58 минут назад
Фото: Newsru.com
Военное ведомство США ведет исследования в области создания искусственного интеллекта, способного предвидеть запуски ядерных ракет, передает Reuters со ссылкой на источники в кругу высокопоставленных чиновников.
Если программа завершится успехом, компьютерные системы Пентагона смогут анализировать огромные объемы данных и спутниковые снимки со скоростью, которая не доступна человеческому разуму. Если при этом удастся сделать выводы о подготовке ядерного удара, у американских военных будет время на уничтожение ракет до их запуска.
Согласно данным Reuters, военный бюджет США на 2019 год предусматривает рост финансирования программы создания искусственного интеллекта в три раза — до 83 миллионов долларов.
Первый прототип системы отслеживания ракетных пусковых установок уже проходит испытания в армии США и может встать на вооружение через несколько лет. Однако в целом программа находится на начальной стадии. Некоторые американские эксперты даже полагают, что США отстают в этой области от Китая и России.
В последнее время беспокойство Вашингтона вызывает и стремление Северной Кореи разработать мобильные ракетные комплексы, которые можно прятать в тоннелях, лесах и пещерах. Кроме того, новые технологии поиска ядерного оружия могут применяться в будущем для оценки китайской, российской и иранской угроз. Также существует опасность, что оружие массового поражения попадет в руки террористов.
По мнению скептиков, все более активное использование искусственного интеллекта в военной сфере может привести к повышению риска ядерной войны из-за технического сбоя. Кроме того, новейшие разработки Пентагона подталкивают Россию и Китай к новому витку гонки вооружений.
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