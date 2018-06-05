Ещё
Пентагон захотел доверить защиту от ядерных ракет искусственному интеллекту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон захотел доверить защиту от ядерных ракет искусственному интеллекту 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
США разрабатывают проекты в области использования искусственного интеллекта (ИИ) для отслеживания ракет с ядерными боеголовками, сообщают СМИ.
Речь идет о целом ряде программ с использованием ИИ для защиты США от ядерного удара. Прежде информация о них не появлялась в СМИ, так как в бюджете Пентагона разработки были скрыты «почти непроницаемым» слоем специальной терминологии, передает Reuters.
По задумке специалистов, работающих над проектами, ИИ должен обрабатывать огромные объемы данных, включая спутниковые снимки, со скоростью и точностью, недоступными человеку.
ИИ должен искать признаки подготовки запуска ракет, чтобы США могли уничтожить их или решить вопрос дипломатическим путем.
Сообщается, что нынешняя администрация предложила увеличить финансирование только одной из программ более чем втрое — до 83 млн долларов.
По словам экспертов, ИИ должен помочь «найти иголку в стоге сена».
Один из проектов нацелен на КНДР. Пентагон все больше внимания уделяет северокорейским разработкам ракет, в частности, мобильным пусковым установкам, которые могут быть спрятаны в туннелях, лесах и пещерах.
Кроме того, Пентагон, вероятно, намерен использовать разработки в противостоянии с Россией, Китаем, Ираном, а также для борьбы с терроризмом.
Один из чиновников заявил, что ранний прототип системы отслеживания ракетных пусковых установок уже проходит испытания у американских военных.
Эксперты указывают и на риски, связанные с программами ИИ: гонка вооружений в данной области с Россией и Китаем, вероятность компьютерных ошибок, ускорение принятия решений в условиях ядерного кризиса. Пентагону придется найти способ гарантировать, что решения будут принимать люди, а не машины. Специалисты опасаются, что Китай и Россия «обманут» ИИ, научатся скрывать свои ракеты.
В апреле Пентагон объявил о создании Центра искусственного интеллекта.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Друзья Путина» в Италии повторили трюк Бабченко с «воскрешением» Назначен новый гендиректор оператора российских космодромов Пентагон предостерег Асада от удара по США в Сирии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Евросеть» ликвидируют15
Не бензином единым: на что взлетели цены189
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»1340
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности876
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ239
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
00:52
США официально обвинили в военных преступлениях
В мире
01:29
Стая дельфинов сопровождала самку кита с детенышем
Наука и техника
00:58
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей
Общество
19:07
Три пути повышения пенсионного возраста
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение