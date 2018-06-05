Мы не меряемся «калибрами»

Первые крылатые ракеты стали разрабатывать еще в 20-х года прошлого века, тогда они получали различные названия типа «летающей бомбы» или «самолета-снаряда». Реальное и массовое применение крылатых ракет можно отнести к периоду Второй мировой войны, когда немцы наладили серийное производство ракет «Фау-1», которыми бомбили Лондон.

Понятно, что технические характеристики современных крылатых ракет ушли далеко вперед. Существуют крылатые ракеты наземного запуска, а также авиационного и морского базирования. Преимущества этого оружия давно известны: относительно невысокая стоимость и высокая точность. Также ракеты учитывают ландшафт и летят на малой высоте, что позволяет «спрятаться» от радаров противника.

В 2016-2018 годах Украина испытала комплекс с противокорабельными крылатыми ракетами «Нептун». За основу взята базовая конструкция советской противокорабельной ракеты Х-35. «Нептун» — это пример совместных усилий нашей оборонки. В модернизации и создании отечественного варианта приняли участие «Мотор Сич» , «Радионикс», конструкторское бюро «Луч» и другие предприятия украинского ВПК. Дальность ее полета около 300 км.

Преимуществ у этой разработки несколько. «Нептун» — отечественный проект, а это значит, что при удачных испытаниях у нас появляется возможность самостоятельно наладить производство, без закупки комплектующих со стороны. А это и экономия средств, и загрузка работой собственных предприятий. Сообщалось, что ракета может иметь все три варианта — корабельный, воздушный и наземный. Насколько мне известно, испытания еще будут проводиться в нынешнем и следующем годах. И после их успешного окончания «Нептун» может поступить на вооружение.

Еще одна крылатая ракета «Коршун-2» разрабатывалась КБ «Южное». Проект начали еще в середине двухтысячных, потом заморозили. Теперь по понятным причинам восстановили, презентовав на международной военной выставке «Оружие и Безопасность —2014». Дальность действия ракеты (которая на сверхмалой высоте должна быть незаметной для радаров) 280-300 км. Помимо этого «Коршун» может быть модернизирован с существенным увеличением дальности полета. При должном финансировании проект можно реализовать в достаточно короткие сроки — 2-3 года. Ракету планируют размещать не только на самоходной пусковой установке, но и на кораблях или самолетах.

Турция, Норвегия, Швеция, Италии, Технологиями производства крылатых ракет обладают десятки стран — США Китай , также существуют совместные разработки Франции Великобритании . Имеет такие технологии и Россия , львиная доля разработок которой имеет советское оружейное прошлое. Наиболее известен комплекс «Калибр», разработка которого была начата еще в 1983 году. Крылатые ракеты «Калибр» разной модификации устанавливаются на надводные корабли, подводные лодки, самолеты, подвижные береговые комплексы. По обнародованным открытым данным, дальность стрельбы ракетами «Калибр» по морским целям составляет 375 км, по наземным — 2 тысячи 600 км.

Но мы не меряемся «калибрами» с кем-то. Главное, не сидеть сложа руки и планомерно развивать собственные вооружения. Хотя у многих разработок у нас и РФ общие советские корни, но пути развития уже разные. И украинский ОПК способен дать результат при грамотном подходе и прозрачном финансировании таких стратегических проектов.