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Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией
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Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией 

Rambler News Service 17 минут назад
Фото: Интернет
МИД Грузии направил ноту в ООН о разрыве дипломатических отношений с Сирией, сообщает пресс-служба министерства.
«Официальная нота министерства иностранных дел Грузии в связи с разрывом дипломатических отношений между двумя странами с 1 июня 2018 года была передана дипломатическому представительству Сирийской Арабской Республики в Организации Объединенных Наций и Египетской Арабской Республике», — говорится в сообщении.
Грузия также уведомила о разрыве отношений с Сирией генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша.
29 мая МИД Сирии сообщил, что республика установила дипломатические отношения с Южной Осетией и Абхазией, отметив, что дипсвязи будут установлены на уровне посольств. В связи с этим Грузия позже запустила процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.
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