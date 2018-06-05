Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией

МИД Грузии направил ноту в ООН о разрыве дипломатических отношений с Сирией , сообщает пресс-служба министерства.

«Официальная нота министерства иностранных дел Грузии в связи с разрывом дипломатических отношений между двумя странами с 1 июня 2018 года была передана дипломатическому представительству Сирийской Арабской Республики в Организации Объединенных Наций и Египетской Арабской Республике», — говорится в сообщении.

Грузия также уведомила о разрыве отношений с Сирией генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша