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В США ужаснулись при виде китайского боевого беспилотника
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В США ужаснулись при виде китайского боевого беспилотника 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Сети появилась первая фотография боевого китайского беспилотника «Темный меч» (Dark Sword) в полном размере; этот БПЛА может превосходить все современные аналоги, в том числе производимые в США, пишут американские СМИ.
«Темный меч» — это кошмар для США, пишет Business Insider, отмечая со ссылкой на экспертов, что этот беспилотник может дать Китаю большое преимущество в борьбе с США.
Этот БПЛА, судя по всему, является беспилотным истребителем-невидимкой, который в том числе может обладать сверхзвуковой скоростью. У США такого беспилотника сейчас нет, пишет Business Insider.
The War Zone отмечает, что концепция этого беспилотника обсуждалась и демонстрировалась уже более десятилетия, но сейчас он впервые показан в полноразмерном варианте.
Беспилотник также, судя по всему, оснащен безотводным сверхзвуковым воздухозаборником. Он уменьшает заметность и аэродинамическое сопротивление. Такая же конструкция используется на китайском и американском истребителях Chengdu J-20 и F-35 Lightning II.
Когда была сделана фотография, неизвестно. При этом эксперты предполагают, что китайцы продвинулись в разработке БПЛА значительно дальше. Возможно, «Темный меч» предназначен для разведки и нанесения ударов.
Отметим, что в Китае большое внимание уделяется разработке беспилотников. Так, недавно в воздухе впервые засняли двухфюзеляжный китайский БПЛА.
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