В США ужаснулись при виде китайского боевого беспилотника

В Сети появилась первая фотография боевого китайского беспилотника «Темный меч» (Dark Sword) в полном размере; этот БПЛА может превосходить все современные аналоги, в том числе производимые в США , пишут американские СМИ.

«Темный меч» — это кошмар для США, пишет Business Insider, отмечая со ссылкой на экспертов, что этот беспилотник может дать Китаю большое преимущество в борьбе с США.

Этот БПЛА, судя по всему, является беспилотным истребителем-невидимкой, который в том числе может обладать сверхзвуковой скоростью. У США такого беспилотника сейчас нет, пишет Business Insider.

The War Zone отмечает, что концепция этого беспилотника обсуждалась и демонстрировалась уже более десятилетия, но сейчас он впервые показан в полноразмерном варианте.

Беспилотник также, судя по всему, оснащен безотводным сверхзвуковым воздухозаборником. Он уменьшает заметность и аэродинамическое сопротивление. Такая же конструкция используется на китайском и американском истребителях Chengdu J-20 и F-35 Lightning II.

Когда была сделана фотография, неизвестно. При этом эксперты предполагают, что китайцы продвинулись в разработке БПЛА значительно дальше. Возможно, «Темный меч» предназначен для разведки и нанесения ударов.

Отметим, что в Китае большое внимание уделяется разработке беспилотников. Так, недавно в воздухе впервые засняли двухфюзеляжный китайский БПЛА.