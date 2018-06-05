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Госдеп создал группу для расследования инцидентов с дипломатами США на Кубе и в Китае
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Госдеп создал группу для расследования инцидентов с дипломатами США на Кубе и в Китае 

RT на русском 2 часа назад
Госдепартамент США создал рабочую группу для расследования «необъяснимых инцидентов со здоровьем» у дипломатов США на Кубе и в Китае. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.
«По моей просьбе первый замгоссекретаря Салливан 23 мая учредил рабочую группу для реагирования разных ведомств на необъяснимые инциденты в области здравоохранения, которые затронули ряд государственных служащих США и членов их семей, находящихся за рубежом», — приводятся слова госсекретаря США Майка Помпео.
В заявлении отмечается, что у 24 американских госслужащих и членов их семей, находившихся на Кубе, зафиксированы симптомы, которые появляются при черепно-мозговых травмах. Такие же симптомы зафиксированы 16 мая у американского дипломата в Китае.
В Госдепе добавили, что точная причина травм не установлена. Так же пока не ясно, связаны ли эти случаи между собой.
В январе сообщалось, что США не обнаружили доказательств осуществления Кубой «акустических атак».
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