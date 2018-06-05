Госдеп создал группу для расследования инцидентов с дипломатами США на Кубе и в Китае

«По моей просьбе первый замгоссекретаря Салливан 23 мая учредил рабочую группу для реагирования разных ведомств на необъяснимые инциденты в области здравоохранения, которые затронули ряд государственных служащих США и членов их семей, находящихся за рубежом», — приводятся слова госсекретаря США Майка Помпео.

В заявлении отмечается, что у 24 американских госслужащих и членов их семей, находившихся на Кубе, зафиксированы симптомы, которые появляются при черепно-мозговых травмах. Такие же симптомы зафиксированы 16 мая у американского дипломата в Китае.

В Госдепе добавили, что точная причина травм не установлена. Так же пока не ясно, связаны ли эти случаи между собой.

В январе сообщалось, что США не обнаружили доказательств осуществления Кубой «акустических атак».