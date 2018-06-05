Индия направит три корабля ВМС для участия в совместных с США и Японией морских маневрах

Нью-Дели , 5 июня / Синьхуа / — Представитель индийских ВМС сегодня подтвердил, что Индия направит три корабля ВМС для участия в совместных с США Японией морских маневрах «Малабар», которые состоятся 7-16 июня.

Помимо этого, в военных маневрах также примет участие индийский самолет дальнего морского патрулирования P-8I.

Согласно сообщениям, нынешние военные маневры будут проходить в два этапа, их содержание включает отработку противовоздушной, противолодочной и противокорабельной борьбы, поиск и спасение на море и т. д.