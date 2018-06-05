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Индия направит три корабля ВМС для участия в совместных с США и Японией морских маневрах
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Индия направит три корабля ВМС для участия в совместных с США и Японией морских маневрах 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 5 июня /Синьхуа/ — Представитель индийских ВМС сегодня подтвердил, что Индия направит три корабля ВМС для участия в совместных с США и Японией морских маневрах «Малабар», которые состоятся 7-16 июня.
Помимо этого, в военных маневрах также примет участие индийский самолет дальнего морского патрулирования P-8I.
Согласно сообщениям, нынешние военные маневры будут проходить в два этапа, их содержание включает отработку противовоздушной, противолодочной и противокорабельной борьбы, поиск и спасение на море и т. д.
Военные учения «Малабар» впервые проводятся в акватории близ американского острова Гуам. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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